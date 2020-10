Mais là, au menu on a quand meme le droit à du très sale :

Il n'est malheureusement pas rare que la communauté des moddeurs mettent en exergue les piètres efforts de certains studios (qui leur laissent parfois volontairement gérer la suppression de certains bugsou l'amélioration de l’expérience utilisateur....)Ici EA et nous revend une vieillerie sous forme d'un remaster qui n'est même pas au niveau d'un mod gratuit...Et encore, ils ont repoussé à la derniere minute Crysis Remastered pour ajouter le fameux Ray Tracing (encore faut-il avoir du hardware récent pr en beneficier) car sans cet ajout le remaster n'a quasi rien à faire valoir de plus.Alors oui c'est ni la première ni la dernière fois, et il est parfois difficile de sortir un remaster 'next gen' d'un jeu sur PC tant la communauté est active sur certaines licences (Minecraft, The Elder Scrolls, Fallout, GTA, The Witcher, ... pour ne citer qu'eux) et l'a déjà fait bien avant que le studio commence à y penser.- un moteur non retravaillé sur la partie CPU (toujours putain de bottleneck), ça rame toujours aussi facilement même avec un CPU modernes- un changement de DA discutable, tout est plus coloré- techniquement, hors ajout du Ray Tracing, ils se sont pas foulés (à l'inverse des moddeurs ou l'on retrouve de la tesselation, des particules++, reflets sur l'eau++, ....)- le jeu est moins fidèle au jeu original et assez régulièrement moins jolie que le mod gratuit- tout en étant plus gourmand et beaucoup moins performant- et vendu 30 boulesBref, il faut le voir pour le croire :Ces génies!J’espère que vous l'avez tous acheterPendant ce temps, on nous prépare une upgrade technique Next Gen de The Witcher 3 qui sera gratuit pour tous les possesseurs du sur PC ou console...Un autre monde, trop bon trop con.