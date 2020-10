Salut tout le monde,



Je compte prendre les nouvelles consoles de Sony et Microsoft sur cette génération (comme à chaque fois), d'autant plus que les deux offres me semblent indispensables, peut-être plus que d'habitude. Il y a de grandes chances que je me tourne vers des modèles digitaux étant donné que je me suis fait aux jeux demat ces derniers mois. Jusqu'à présent la series x me paraissait évidente mais plus la sortie approche plus je me dis que la s pourrait me suffire bien que je possède une TV 4k. Je vais certainement quasi exclusivement jouer grâce au gamepass, j'apprécie la belle technique mais je ne suis plus non plus très pointilleux et je ne joue plus énormément étant père. Pour finir, le fait que la series x ne soit plus dispo en précommande mais que j'aimerais bien pouvoir me procurer une console next gen day one étant en général early adopter et ayant une PS4 et une one day one qui tournent encore aujourd'hui comme des horloges suisses.



Quelqu'un a la même "problématique"?

Merci