Déjà retardé à novembre 2020 par la MGM et Universal suite de la pandémie de Coronavirus, voilà que le nouveau film James Bond, alias No Time To Die, est repoussé à… l’année prochaine !



Et oui, c’est le 2 avril 2021, si tout s’améliore d’ici-là niveau Covid-19, que vous pourrez enfin admirer l’ultime prestation de Daniel Craig en Agent 007, pas avant !



Le petit souci, c’est que du coup ça place No Time To Die à la même date de sortie que le nouveau Fast and Furios, alias « F9 », également distribué par Universal dans le monde !



Chier... Je voulais aller le voir en plus