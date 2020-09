Tout s'accélère !



La guerre du cloud gaming a commencé.



Xcloud (Microsoft) vs Stadia (google) vs Luna ( Amazon).



Sony ferait mieux d'enrichir son PS Now sinon il sera out de la course.

Techniquement le service fonctionne parfaitement ( serveurs Azure)



Nintendo va devoir se lancer ou s'associer.



Si les 3 géants se focalisent sur le cloud gaming c'est qu'il y a gros à gratter quand même !







Le service sera disponible pour un «prix de lancement» de 5,99 $ par mois pendant sa phase d'accès anticipé, ce qui donne aux abonnés la possibilité de jouer à des jeux de la chaîne Luna Plus sur deux appareils simultanément et offre une résolution 4K / 60 ips pour «certains titres». Naturellement, il sera alimenté par AWS, la plate-forme Web omniprésente d'Amazon.



Amazon indique que plus de 100 jeux seront disponibles via la chaîne Luna Plus et que les titres de lancement incluent Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee, GRID, Abzu et Brothers: A Conte de deux fils . Amazon dit que plus de titres seront ajoutés «au fil du temps». La société s'est également associée à Ubisoft pour un «canal de jeu» spécifique. Voici comment Amazon le décrit:



Les joueurs qui s'abonnent à cette chaîne auront accès à leurs titres Ubisoft préférés dans une résolution allant jusqu'à 4K, un gameplay mobile et un accès à de nouveaux titres lorsque la chaîne sera lancée comme Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 et Immortals Fenyx Rising le jour même de leur sortie. . Il s'agit du premier de plusieurs canaux de jeux Luna en développement, où les clients peuvent jouer à des jeux de leurs éditeurs et genres préférés.



Luna proposera également l'intégration Twitch. «Dans l'expérience Luna, les joueurs verront les flux Twitch pour les jeux du service, et depuis Twitch, ils pourront commencer instantanément à jouer aux jeux Luna», déclare Amazon. Les jeux peuvent être joués avec une souris et un clavier ou un contrôleur Bluetooth. Pour aller avec cela, Amazon a également annoncé son propre contrôleur Luna compatible Alexa, qui coûtera 49,99 $ pendant la période d'accès anticipé.



Voici comment ça fonctionne:



Le contrôleur Luna est compatible avec Alexa et se connecte directement au cloud pour contrôler sans effort votre jeu, avec une conception à plusieurs antennes qui donne la priorité au Wi-Fi sans interruption pour des jeux à faible latence. En fait, nos tests ont montré une réduction de la latence aller-retour lors de la lecture de Luna Controller avec Cloud Direct contre Luna Controller via Bluetooth, avec des réductions de 17 à 30 millisecondes entre PC, Fire TV et Mac. Étant donné que le contrôleur Luna se connecte directement aux serveurs cloud, les joueurs peuvent facilement basculer entre les écrans - tels que Fire TV et téléphone mobile - sans appairage supplémentaire ni changement de configuration.