Bon ma Asus Strix a été annule par amazon un mal pour un bien quand je vois se genre de news : https://www.tweaktown.com/news/75244/gigabyte-confirms-geforce-rtx-3080-with-20gb-model-3070-16gb/index.html https://videocardz.com/newz/gigabyte-confirms-geforce-rtx-3060-8gb-rtx-3070-16gb-and-rtx-3080-20gb Une contre attaque pour l'annonce d'AMD le 26 octobre, bon je suis pas presse je vais attendre pour faire un joli combo nouveau ryzen pour le processeur et rtx 3080 20GB. L'offre avec watch dogs se finit quand ? Pour avoir une estimation de la sortie de cette nouvelle carte. Ca me permettra d'avoir du recul sur les modèles custom qui s'en sort le mieux niveau perf/température/silence pour cette GEN

posted the 09/18/2020 at 11:50 AM by mrponey