Hello tout le monde,



Comme promis voici l'épisode 1, petit Focus sur 3 series que je vous propose de découvrir sur la chaine ABC.



Oui je reprends les chaines et plate forme streaming par ordre alphabétique.



Pour lire l'épisode 0 des chaines ou plate forme dont je ne parlerais pas, voir ici : http://www.gamekyo.com/blog_article448590.html



ABC



La chaine ABC est une chaine dite networks, une chaine généraliste de la teledistribution comme TF1 ou M6 en France, contrairement au chaine dite du cable (HBO par exemple) qui sont des chaines privés type Canal Plus.



Attention à ne pas confondre la chaine ABC qui produit et diffuse des series avec ABC signature (apprtient à Disney) qui produit des series en commande mais pour d'autre chaine ou plate forme de streaming.



Il y a 5 grandes chaines networks : ABC, NBC, CBS, FOX et The CW qui produisent une grande partie des series. Les plus grand problémes des series Networks qu’il y a un budget financier limiter et ils sont un public familiale donc difficile de prendre des risques. Gros probléme aussi c’est le systéme de pub au USA ou il y a 3 ou 4 pubs sur un épisode, les series sont écrit en tenant compte de ses coupures ce qui crée des épisodes desagrable a regarder.



Vous aurez compris je ne suis pas un grand fan des series des networks. Impossible pour moi de vous conseillez les series comme How to Get Away With Murder, Castle ou Desperate Houswive qui sont les series ABC assez connus. La serie Marvel’s Agent of Shield à une base de fan assez importante pourtant elle a de nombreux défauts. La serie effleure de loin l’univers Marvel, manque de budget et tourne au rond. Ok l’univers Marvel n’est connu pour avoir un univers dark mais quand même cette serie est trop nièvre et sans etoffe. Designad Survivor a aussi une grosse communauté mais je n’ai pas encore eu le courage de me lancer dans le projet.



J’ai vraiment fait un effort pour trouver 3 series :



The River (2012) :



Une serie qui fait sursauter, avec un univers malsain, presque bizarre de la retrouver sur ABC, ce n’est pas la serie de l’année loin de là. Pourtant on rentre dans cete univers particulier, si vous avez du temps pourquoi pas, par contre il y a qu’une saison.



Voici le synopsis : L’explorateur Emmet Cole voyage dans le monde est film pour la télévision. Ici il vas dans l’amazone est on apprend qu’il a disparu…







The Lost (2004 à 2010 pour 6 saisons).



Tout le monde connait The Lost cette serie qui avait un potentiel de fous qui a été tuer par ABC lui même. Les shworunner des années aprés on avouer avoir un histoire pour 3 saison mais que ABC a pousser à crée de nouvelles intrigues parce que la series avec des audiences de malade. Cette serie avec une bonne histoire de base, avec de bon rebondissements, des intrigues etc….mais elle fini par se perdre. Il n’empeche malgrés la deception impossible de parler des series ABC sans parler de The Lost. The Lost d’une certaine maniére à beaucoup impacté l’univers serie vers le grand public qui n’avait pas encore accés aux series de qualité des chaines dites cablés.



Synopsis: un avion échoue avec son équipage dans une ile déserte.







The Goldbergs (depuis 2013 pour le moment 7 saisons)



Une petite comedie qui est le fort des chaines networks, une petite comedie familaile pour les geek qui redonne le sourire sans prétention. Une serie qui rappel l’univers des années 80, les premiéres consoles, des PC et le cinema popcorn de Spielberg. Elle est agreable a regardé à petite dose pour les souvenirs ou decouvrir cette époque.







A plus,

ajb