Le Vortex vous propose une sélection de films coups de cœur pour 2020 (bande-annonces à l’appui si elles existent, dans le cas contraires elles seront ajoutées au fur et à mesure de leurs sorties officielles). Cet article est évolutif : la liste des films sera régulièrement mise à jour en fonction des annonces. Une chose est certaine : vous pouvez déjà bloquer vos agendas, car il va y avoir du très très lourd ! Au sommaire : Mourir peut attendre, Kaamelott – Premier volet, Dune (2020). Et vous quel film attendez vous le plus d'ici la fin de l'année ?

posted the 09/13/2020 at 09:28 AM by enterthevortex