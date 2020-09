Mon Bordel Perso

Ici, l'Analogue Pock

Le rétro-éclairage, ca change la vie !

Bonsoir les gens ! Aujourd'hui si je vous parle, c'est pour évoquer une potentielle ressortie de la Gameboy, étant surpris par l'initiative de Nintendo de nous proposer une Game & Watch remis au gout du jour.Je pense que cette Game & Watch va super bien ce vendre. Personnellement, elle m'interrese pas, MAIS, si demain, Nintendo annonce une sortie d'une Gameboy avec un écran HD rétro-éclairé, un catalogue de jeux et une batterie concéquente, tout en gardant l'esthétique originale, je l'achéte DAY ONE. (C'est également la même chose pour la Gameboy Advance)Aucune rumeur, juste l'envie d'un ancien joueur gameboy (pour info, parceque je le vois arrivé, je suis pas spécialement un nsex, j'ai toujours pas la Switch, j'attends la pseudo Switch Pro). Cependant, vu l'orientation de Nintendo Online d'acceuillir le back catalogue de Nintendo, ca risque pas d'arriver. Et vous, si Nintendo annonce une ressortie de la Gameboy, allez-vous sortir le porte-feuille ?