https://gamergen.com/actualites/crash-team-racing-nitro-fueled-jeu-course-bientot-pc-310980-1Je suis tombé sur ça, car même si j'ai la Switch, je play surtout sur pc, j'ai laissé tomber les consoles car, elles ont plus vraiment raison d’être, vu que c est des pc de nos jours (mais on est pas la pour ça)J'aimerais bien voir un jour la version pc de Crash Team Racing Nitro-Fueled, car pas de online payant et surtout, les mods sur le jeu mais je vois aucune news sur le jeu pour son arrivé sur pcAlors je suis en train de l attendre depuis un bon moment ^^