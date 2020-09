Slt vu que la xbox series S est officiel avec le prix de 300 euro.



La question que j'ai eu est ce que la ps5 dema sera t-elle à 400 euro ?



Pour moi c'est bizarre, entre la séries S et la ps5 dema ya t-il vraiment 100 euro de diff, peut être je me trompe mais pour moi la ps5 dema est beaucoup plus puissante et de loin, donc j'y pas crois pas au prix de 400 euro.



Xboxygen à t-il raison sur le prix de départ de 500 euro ?



Vous en pensez quoi ?



En attendant demain !