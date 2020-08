Avec Electronic Arts et Activation et peut être Ubisoft, Konami est une entreprises de jeux vidéo les plus Maléfiques existantes, et l'Ermite vas vous parler en évoquant 5 jeux qu'ils prennent en otage depuis un moment. (il as oublié Suikoden)







PS : En dehors des jeux vidéos on peut rajouter Yu-Gi-Oh.



PS 2 : Nintendo acheter Konami si il vous plait.