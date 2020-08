Salut à tous

je viens de me déclarer en activité d'artiste peintre, et j'aimerais me faire payer d'une commande en cours.

J'aimerais integrer la fonction de paypal checkout, qui a priori serait bien pratique pour l'acheteur. Comment faire pour l'integrer à un blog ? est ce possible ? y a t'il des solutions alternatives ?

Merci