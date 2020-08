C'est à ce jour le 6ième plus gros financement sur la plateforme pour un jeu vidéo, ce qui démontre le sérieux du projet, avec ces quelques 3,8 millions de dollars amassés et presque 40000 contributeurs.Voici le lien pour le vote de design qui commence maintenant et ce pour 24h (mention spéciale pour C et D)Les résultats du vote seront annoncés le samedi vers 18h pour la fin de campagne Kickstarter surà cet adresse.Vidéo Spéciale pour les 48H (tout les contributeurs pendant la campagne recevront les dlc gratuitement)N'oubliez pas de financer ce superbe projet, et ainsi débloquer d'autres objectifs, mini-jeux ou systèmes de combats (duel, personnages, etc...) par les créateurs de la série des Suikoden._______________________________Voila un aperçu vidéo mettant en vedette le système d'attaques combinés.Le jeu sortira sur quasi tout les supports lors de sa sortie et sera bien entendu traduit dans quasiment toute les langues dont le français.