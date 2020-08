Période de pandémie oblige, Wasteland 3 fit partie des jeux dont leur sortie fut décalée.Initialement prévu en mai, le nouveau jeu d'Inxile Entertainment pointera le bout de son nez demain: " le 28 août"La presse vidéo-ludique et les rédacteurs spécialisés ont déjà pu mettre les mains dessus, et les retours sont excellents.Ce troisième opus n'innove pas le genre, mais la qualité de l'ambiance, de la narration, de l'écriture des personnages, des possibilités de personnalisation, de la richesse du système de combat ou encore du contenu multijoueur sont d'autant de qualités mise en avantLe jeu sortira ce 28 août sur sur PC, PlayStation 4 et Xbox One