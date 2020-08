Bonjour!



Je souhaite me prendre à terme une Tv 4k.



Je suis plutôt sur le Samsung Q80T ou Sony XH9005.



Les Oled me plaisent bien. Mais j'ai pas envie d'etre en stress à chaque fois que je le laisse allumé.



Usage essentiellement Gaming + Foot à la TV.



Budget, je préfère pas aller au dessus de 1500/1600 Eur.



Vous pouvez me faire part de votre experiences sur vos Oled svp? Ou l'expérience de vos amis etc...



Merci!