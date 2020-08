Comme vous le savez (presque tous) le jeu est en fin de campagne, il ne reste plus que 7 jours avec de nombreux objectifs restants a débloquer.C'est à ce jour le 7ième plus gros financement sur la plateforme avec ces quelques 3,3 millions de dollars amassés.Il reste encore quelques heures pour voter sur le futur design du 109ième personnage du jeu, via le discord du projet, ou la guerre fait rage sur le chat, entre deux design le B et le C.N'oubliez pas de financer ce superbe projet, et ainsi débloquer d'autres mini-jeux ou systèmes de combats (duel, bataille) par les créateurs de la série des Suikoden.Pour en faire le meilleur jeu jrpg possible, c'est maintenant !Voila un aperçu vidéo mettant en vedette le système d'attaques combinés.Le jeu sortira sur quasi tout les supports lors de sa sortie et sera bien entendu traduit dans quasiment toute les langues dont le français.