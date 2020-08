Bonjour, Bonsoir



Aujourd'hui pour mon premier article je viens partager une expérience un peu particulière.



Fervante adepte du jeu Ring fit adventure depuis son achat fin 2019, pratiquant ma petite demi heure de jeu tous les soirs.



De nature assez sportive (métier hyper éxigeant physiquement) je maitrisait le jeu correctement sans trop de difficulté même en difficulté extrême.



Mais en mars j'ai attrapé le covid et depuis je n'ai plus aucun souffle, même monter des escalier a été compliqué pendant un sacré bout de temps.



Résultat de cette maladie une sacré perte de poids dû à une grosse chute de ma masse musculaire (-4kg) et un quelques petites bourlet de graisse qui sont apparu.





Voilà depuis peu je me sens un peu mieux et j'ai besoin de reprendre ma forme pour reprendre mon travail au top de ma forme.



Comme vous auriez pu deviner j'ai donc décidé de commencer ma remise en forme par Ring fit adventure (en mode extreme parceque YOLO (oui oui je suis pas toute jeune))



Pourquoi ce choix ? C'est tout simple j'ai besoin d'être surveiller et ma moitié qui attends un petit bout de choux ne peux pas me suivre en sport exterieur. ( et aussi parceque c'est fun)





Ni une ni deux j'enfile mes accessoires en plastique comme certains aiment bien le rappeler

Je recommence une aventure pour repartir sur de bonnes bases.

Et là c'est le choc, c'est affreusement difficile chaque exercice est un supplice mention spéciale à l'exercice de Yoga où j'ai été incapable de respecter le souffle.

J'ai réalisé l'intro jusqu'au premier combat de boss en faisant des temps désastreux.



Je pensais pas mais vraiment pas perdre autant de forme physique pendant cette période, à la fin j'ai même failli tourner de l'oeil.



je compte reprendre progressivement l'entrainement pour reprendre ma forme pour décembre, mais franchement cette première expérience m'a énormément refroidi, si c'était pas rigolo à faire je pense que j'abandonnerai.





Pour finir n'oubliez pas que le sport c'est pas uniquement courir et que ça peut prendre toutes les formes possible une partie de ring fit adventures en est une, tout comme beat saber, just dance etc. et que vous pouvez vous amusez, d'ailleurs plus ça sera agréable plus vous le ferez facilement et donc ça sera bien plus efficace que de se dégouter pendant un footing en plein paris. (et hydratez vous il fait chaud)