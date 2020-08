... je parle deCe, alors que le jeu devrait être disponible dans les heures qui viennent, il n'y toujours aucun test, rien (aucune preview ??).Ce n'est pas très rassurant, surtout que le jeu est quand même vendu(sur PC).Et sinon, c'est aussi aujourd'hui que sort, un bon petit jeu qui devrait déjà plus vous plaire ^^.

Like

Who likes this ?

posted the 08/20/2020 at 11:21 PM by arquion