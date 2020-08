Sebastian Macke, met à disposition sur GitHub un portage des quatre premiers épisodes de la série, qui sont respectivement sortis en 1982, 1984, 1988 et 1989. Pour en profiter, il suffit d’avoir un navigateur moderne et à jour — par exemple Chrome, Firefox ou Edge — et de suivre les instructions de vol sur la page dédiée pour voler. C’est tout !

Who likes this ?

posted the 08/20/2020 at 09:28 AM by gunstarred