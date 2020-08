Mega Drive

Beaucoup de personnes se moquent de Night Trap et le considère comme un navet ! Mais je ne suis pas d'accord avec eux !



Night Trap a une réalisation qui date de 1986 et pourtant ça a été un succès commercial très important. Le titre a ensuite été porté sur 3DO, PC et Mac... On a même eu le droit à une réédition sur Switch, PS4 et Xbox One.



Donc faut pas déconner, un navet c'est un mauvais film qui n'a pas rencontré le succès. Qu'on le veuille ou non, Night Trap est entré au panthéon des jeux vidéo, symbole d'une technologie Full Motion Vidéo qu'on pensait d'avenir.



Pour moi si on cherche un vrai mais néanmoins flamboyant Nanar, Surgical Strike en est le plus illustre des représentants.