Asobo Studio est à l'honneur aujourd'hui avec la sortie de flight Simulator qui s'est tapé un joli score metacritic, ils ont aussi fait d'autres jeux comme A plague tale, et notamment beaucoup de jeux Disney.Ils officient aussi comme studio de support technique sur des jeux comme quantum break et The crew (1 et 2), beaucoup se posaient des questions sur la capacité, des studios avec lesquels Microsoft travaille ou ont racheté, à pouvoir produire des gros jeux qualitatifs, alors que beaucoup ont travaillé sur des AA (comme compulsion, inxile etc) ou des petits jeux façon Disney, je pense qu'on peut voir maintenant un début de réponse pour voir de quoi ce genre de studios est capable quand on leur donne réellement les moyens...