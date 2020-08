Pourquoi EA Play ?



EA Play vous place au centre de l'expérience. Déplacer tous les avantages vers une seule marque est une étape importante dans la rationalisation de nos services pour s'assurer qu'être membre d'EA Play est la meilleure façon de jouer.



Qu'est-ce que je gagne avec EA Play ?



Comme nous l'avons déjà mentionné, les membres pourront accéder à des défis et des récompenses in-game exclusifs, débloquer du contenu spécial, avoir accès à des avant- premières pour des nouveaux titres, obtenir un accès instantané à une collection de nos séries et de nos meilleurs titres les plus appréciés, et économiser 10% sur les achats numériques d'EA, des jeux complets aux DLC.



Qu'en est-il de l'événement annuel EA Play ?



Vous connaissez sans doute l'événement annuel en direct appelé auparavant EA Play, qui a également un nouveau nom, EA Play Live. Il s'agit d'une vitrine dédiée au partage des dernières nouvelles d'EA et des mises à jour des jeux avec notre communauté mondiale. EA Play Live comprend une multitude d'expériences allant des premières mondiales et des mises à jour de jeux, aux moyens amusants pour les joueurs et la communauté d'interagir avec les jeux à succès d'EA.

Electronic Arts va rebaptiser ses services EA Access et Origin Access (Basic) en EA Play le 18 août prochain. Origin Access Premier, la version premium d'Origin Access, deviendra EA Play Pro. Enfin, l'événement annuel d'Electronic Arts, qui s'appelait EA Play jusqu'en 2019, continuera à s'appeler EA Play Live, comme il l'a été pour la première fois en juin dernier.