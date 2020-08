Après plusieurs années de rumeurs concernant le prochain jeu des développeurs de la trilogie Batman Arkham, Rocksteady confirme via Twitter qu’il s’agira bien d’un jeu intitulé Suicide Squad Game.



SUICIDE SQUAD CONFIRMÉ PAR ROCKSTEADY

Cela fait quelques mois que l’on soupçonnait que le nouveau projet de Rocksteady tournerait autour de Suicide Squad, on vous en parlait ici. Les soupçons ont été renforcés ces dernières semaines par l’article de Eurogamer mais aussi par les noms de domaine déposés par MarkMonitor, registraire de WBGames, qui comprenaient Suicide Squad Game et Suicide Squad Kill the Justice League.



Sur la publication de Rocksteady, la cible Suicide Squad est pointée sur nul autre que Superman, et un rendez-vous est donné pour le 22 août, date du DCFanDome, où nous pourront en savoir plus sur ce jeu, enfin annoncé officiellement.



En attendant et pour ne rien manquer, vous pouvez suivre le nouveau compte Twitter Suicide Squad Game qui vient tout justement d’être créé.

C'est bel et bien le titre du jeu ! Confirmation de Superman sur l'affiche et attendez vous a avoir d'autre membres de la Justice Ligue avec cette cibleC'est magique !