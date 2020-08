Bas voilà je voulais savoir y'a t'il des utlisateurs de tablettes pour lire les scans et les stocker ?



Si oui, quel marque de tablette et qu'elle taille d'écran conseillé vous, et qu'elle application utlisé vous ?



Ouii j'achète des mangas en papier, mais ya aussi des mangas que je ne trouve pas en papier, et je voudrais commencer a les lires sur une tablette.



Euh vaut mieux une tablette ou un lecteur de book amazon par exemple ?