Focus Home Interactive a toujours salué et soutenu tous nos studios partenaires et les développeurs qui composent les équipes créatives. Nous sommes fiers de traiter nos propres employés et développeurs tiers de manière équitable et respectueuse, et cela ne changera pas. Focus a été informé des graves allégations soulevées par certains des développeurs de Limestone qui ont travaillé à la création du jeu vidéo Aeon Must Die!



Ces griefs s'adressent à Limestone, leur employeur direct. En tant qu'éditeur de ce jeu vidéo, Focus examine attentivement ces allégations et tirera les conclusions nécessaires si elles s'avèrent fondées, puis prendra toutes les mesures appropriées. Aucun autre commentaire ne sera partagé tant que nous n'aurons pas une vision plus claire et complète de cette question.

L'éditeur français Focus Home Interactive a communiqué sur l'affaire Aeon Must Die! impliquant le départ massif de nombreux développeurs de chez Limestone Games en raison de crunch, de défaut de paiement et même de harcèlement.Aeon Must Die! est "en principe" attendu pour 2021 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.