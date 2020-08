Et dans la nouvelle génération, ce sera partout omniprésent. Les équipes sont en train de travailler sur la technologie qui supporte le ray tracing et comment l'utiliser. Je suis tout à fait sûr que nous allons trouver des choses auxquelles nous ne nous attendons pas.

Je pense certainement que nous verrons des innovations partout. Ce qui m'excite, ce sont les choses qui sont intégrées dans le matériel pour traiter les choses plus rapidement. Toutes ces choses auxquelles vous pensez, comme le ray tracing et les avantages que nous verrons...Nous avons déjà vu du ray tracing, mais nous n'avons jamais vu son grand potentiel, parce que nous n'avons vu personne spécialisé exclusivement dans la construction de mondes autour de cette technologie.

e ray tracing peut aussi avoir un impact sur la manière dont vous jouez. Vous pouvez voir des reflets partout qui, par exemple, peut affecter les réactions de l'IA parce qu'elles répondent à ces reflets. C'est quelque chose que vous pouvez maintenant intégrer dans votre design alors qu'avant, vous n'y auriez même pas pensé.

Le ray tracing est à la mode en ce moment, et avec l'arrivé de la next gen, on devrait se prendre une nouvelle claque dans la gueule avec ces nouveaux effets graphiques réaliste, et d'après l'un des ingénieurs spécialisés dans le gameplay, Francisco Aisa García, travaillant pour The Initiative (MS), cette technologie aurait un impact sur le gameplay: