C'est la rumeur qui circule depuis quelques heures.Selon le site, des rapports provenant de sources en Asie indiquent qu'AMD a commencé à partager des détails avec des partenaires sur ses prochains GPU basés sur l'architecture RDNA2.Il affirme que le meilleur GPU RDNA 2, nommé, sera au même niveau que la RTX 2080 Ti, et dans le meilleur des cas, 15% de performances supplémentaires sur une sélection de titres AMD « optimisés »On est donc loin des 50% de performances supplémentaires par rapport à la RTX 2080 Ti selon des précédentes rumeurs.Selon les mêmes sources, il y aura deux versions du Sienna Cichlid pour le marché du jeu, similaire à ce que nous avons vu avec les GPU 5700XT (équivalent à une RTX 2070) et 5700 (moins puissante qu'une RTX 2060 Super) de l'année dernière.Les deux utiliseront la mémoire GDDR6.Si l'on en croit les rapports. Il semble que ces deux cartes Sienna Cichlid seront les seuls GPU Big Navi qui verront le jour cette année.Mais un deuxième nom de code, a été lié à la nouvelle architecture RDNA 2 et serait une version de milieu de gamme du GPU Big Navi dont la sortie est prévue au cours des trois premiers mois de 2021.Toujours selon les rapports, ils affirment qu'il y aura un événement début septembre pour annoncer les nouvelles cartes AMD RDNA 2, avec une date de sortie pour le 7 octobre 2020.Bien évidemment, tout ceci ne sont que des rumeurs. Donc à prendre avec de grosses pincettes.