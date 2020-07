Comme prévu, c’est bien aujourd’hui que Grounded est disponible en accès anticipé sur console Xbox ou sur PC Windows 10.Développé par Obsidian Entertainment, Grounded est un jeu de survie jouable seul ou en coopération jusqu’à 4 joueurs en ligne. Il s’agit pour le moment d’un accès anticipé, ce qui signifie que le jeu est en cours de développement et qu’il évoluera au fil des mois.

Who likes this ?

posted the 07/28/2020 at 06:52 PM by xserial