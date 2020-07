petite pensee avant de me coucher (lol) , actuellement sur le linkedin de 343 industries il y a 592 employée et je me dis qu'en voulant faire de halo infinite une plateforme qui dure 10 ans avec du dlc solo et le suivi multi ils pourraient tres bien split le studio et faire de la new ip et je me dis que vue que c'est aussi la direction de turn 10 et que c'est possiblement pareil pour gears peut etre qu'ils pourraient aussi faire de meme ,ainsi ca laisserai une certaine liberté creatrice aux personnes dans ces studio qui souhaiterai faire autre chose que du halo gears forza ,ou faire des spin off dans des genres differents (halo kart lol) par exemple



en tout cas j'adhere carrément a cette idee de halo qui dure longtemps ,ca évitera d'attendre trop longtemps entre 2 experience solo (100% yaura un dlc flood), et pour le multi c'est ce que je prefere puisque je n'arrive jamais a m'impliquer longtemps dans des jeux periodiques sachant que de toute facon je devrai recommencer a 0