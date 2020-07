Hello,Le jeu fait beaucoup parler de lui sur son visuel, mais voici une petite vidéo analyse des nouveautés aperçues lors de la présentation du jeu !Perso malgré la déception visuelle, j'attend le titre avec impatience, peut être un lien direct avec halo wars 2 ? les retrouvailles entre la blue team et la red team ?

posted the 07/27/2020 at 03:20 PM by arrrghl