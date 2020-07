Article pris sur Xboxygen



Lors de l’Inside Xbox du 7 mai dernier, un jeu a fait forte impression. The Medium, développé par Bloober Team, est un survival horror qui a la particularité de mettre en scène deux réalités parallèles jouables. Cette nouvelle vidéo de gameplay illustre parfaitement l’intention du studio qui devrait notamment donner lieu à des puzzles très intéressants.



Malgré le fait qu’il soit pensé exclusivement pour la Xbox Series X, nous apprenons également qu’il tournera en 4K à 30 fps. Le studio justifie ce choix de framerate par le fait de devoir gérer deux mondes parallèles à l’écran et également le souhait de garder un aspect « cinématique » à l’expérience. The Medium n’a toujours pas de date de sortie mais est un titre à surveiller de près pour les amoureux du genre. Il sera disponible dans le Xbox Game Pass le jour de sa sortie.







Devenez un médium qui vit dans deux mondes : celui du monde réel et celui des esprits. En tant que médium ayant accès aux deux mondes, vous avez une perspective plus large et vous pouvez comprendre plus clairement que ce que la perception des autres ne constitue pas une vérité unique. Rien n’est tel que ce qu’il semble. Tout a une autre facette. The Medium présente une « double » bande originale par Arkadiusz Reikowski de Bloober Team et Akira Yamaoka, le légendaire compositeur de Silent Hill.