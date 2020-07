Il y a quelques jours, une découverte a enflammé les fans de F-Zero: un compte Twitter dont l'adresse mail de récupération faisait penser au site officiel japonais de Nintendo.Si vous pensiez que c'était vraiment lié à Nintendo, c'est raté puisque le compte Twitter a posté son premier tweet... un meme porno gay sur fond de musique de F-Zero.Ou alors Nintendo a définitivement changé de politique... Le lien Twitter est en dessous mais c'est à vos risques et périls.(le tweet est masqué, pour information)

Like

Who likes this ?

posted the 07/20/2020 at 08:38 PM by jofe