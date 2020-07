Voilà j'ai recu plusieurs bo bouquins sur Saint Seiya. Le premier est un artbook Illustration Sora, et un livre rempli de croquis et d'illustration du grand maitre Masami Kurumada, c'est brut mais j'aime bien son style.Data book Saint Seiya Daikaibo est un nouveau data book avec pas mal d'info, et aussi bourré de belle illustrations,un peut plus bas je vous laisse un lien pour voir toute les illustrations du data bookLe dernier est un recueill de divers myth cloth sur Saint Seiya lien youtube plus bas pour le voir.C'était bon de les regarder avec en fond l'ost Saint Seiya