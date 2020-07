Merde, comme un con, j'ai acheté Gears 5 en tenant compte des améliorations cités dans la saison 4, et bim je vois qu'ils ont supprimé le TDM 5v5 en ranked.



Franchement ? Le jeu a toujours été vendu avec du TDM en multi, et là, The coalition l’enlève..



C'est permanent ou temporaire ?