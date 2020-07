Bonsoir,



Bon, je suis le site depuis longtemps maintenant, et ces derniers temps, avec le corona et tout le temps libre que je possède maintenant que j'ai obtenu ma licence, je réfléchissais beaucoup à m’inscrire. je sais toujours pas si je viens de faire une énorme bêtise en m'inscrivant sur ce site de taré où les gens passent 90% de leur temps à s'étriper entre eux, et la communication écrite, c'est vraiment pas mon fort, mais bon, maintenant que c'est fait, allons-y.



Mon pseudo sera Xevius (aucune signification particulière, je les tapé au pif, je ne suis vraiment pas fort pour trouver des noms). J'ai 25 ans, et j'ai commencé les jeux vidéo en 98-99 avec une Game Boy Color, une Master System et une PS1. Depuis, j'ai touché et obtenu quasiment toutes les consoles. J'aime le cinéma, (à une époque je regardai beaucoup trop films), les mangas (surtout ceux des années 80/90/2000), les animées (pareilles), et les comics.



Et voilà, je sais pas si ma présentation écrite est complète, mais je pense que ça ira pour le moment.