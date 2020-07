Déjà teasé en 2018,



Les développeurs Amanita Design dévoile leur nouveau jeu ! Creaks de son nom est un jeu d'aventure, plate forme et puzzle dans lequel le joueur contrôle un avatar qui s'aventure dans un monde souterrain abritant divers monstre, et il lui faudra résoudre des énigmes et éviter les monstres pour avancer dans le jeu.



Le jeu est prévu pour 2020 sur PS4 sans plus de précision, et voici le trailer plutôt alléchant en prime !