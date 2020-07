Bonjour à tousAlors voilà je souhaitais partager avec vous mon problème concernant une PS2 FAT que j'ai récupéré, et si possible avoir des éléments de réponse pour le régler.Lorsque j'allume ma console avec le disque du jeu déjà insérer, là pas de problème, la lecture du jeu s'effectue normalement.Par contre, et c'est là le problème, lorsque j'allume la console sans disque d'inséré, et que j'en insère un après, rien ne se passe, c'est-à-dire que même dans le menu navigation, un message s'affiche "Lecture du disque en cours ..." mais rien ne se passe.J'ai alors pensé à un problème d'ordre mécanique du lecteur DVD, je ne pense pas que cela soit la lentille puisque le jeu se lance correctement lorsque j'allume la console et qu'il est déjà dedans.Auriez-vous des suggestions ? Pensez-vous qu'il faudrait que je change tout le bloc optique ?Je compte sur vous les gars ^^