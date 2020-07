Chaque coup de feu fera vibrer la main avec laquelle on tient l'arme dans le jeu, a-t-il assuré. Les vibrations de la manette tiendront également compte de l'endroit où les ennemis vous auront touché. Le joueur sera également confronté aux contre-explosions : le personnage mettra sa main gauche sur la poignée de la porte, et si elle est chaude, le côté gauche de la manette se mettra à vibrer pour l'avertir d'une potentielle explosion de fumées s'il l'ouvre."





Le ray tracing ne sera pas en reste, bien évidemment. "C'est difficile à expliquer, mais l'ambiance que vous pouvez créer avec le ray tracing dans un jeu d'horreur est beaucoup plus intense et réaliste, souligne-t-il. Je pense que pour les joueurs, ça va être une expérience comme ils n'en ont jamais vécue." Enfin, il n'a pas oublié de placer un mot pour l'audio 3D. "Les joueurs vont avoir l'impression qu'ils sont dans le jeu, avec ce son qui le enveloppe en quelque sorte, garantit Micah Jones. Pouvoir localiser un ennemi, sentir la direction vers laquelle il se dirige ; les niveaux que vous explorerez seront plus vivants que jamais."

Le prochain titre du studio Team Killl refait parler de lui et c est sa version ps5 (prévue sur ps4 aussi) qui est à l'honneur aujourd'hui grâce à l'intervention de l'un des fondateurs du studio Micah Jones dans le dernier Playstation Officiel Magazine: