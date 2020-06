Sur les informations techniques de mon PC (Fujitsu Lifebook A series), voici ce que j'ai :

Bonjour les gens ! Je créé cet article pour avoir quelques conseils sur l'ajout/remplacement de barrettes mémoires (RAM) sur un ordinateur portable. Ne connaissant pas ces pratiques, vos avis me seraient d'une grande utilité.En effet, j'utilise pour mon boulot des gros logiciels comme Civil 3D, ArcGis ou bien Lumion 10 qui sont très consommateurs de ram... C'est pourquoi je souhaiterai optimiser la Ram de mon ordi portable.De ce que j'en ai compris, ma Ram étant de 2 x 4 Go, je ne peux qu'ajouter des cartes RAM de type " DDR3, PC3-12800 (800 Mhz) ". De plus, j'ai vu que le type de RAM était une SO-DIMM.J'ai alors vu plusieurs RAM répondant à ces caractéristiques :1) La fréquence d'une de mes RAM est de 800 MHz. Bon j'ai vu qu'en faisant x2, on obtenait du 1600 MHz. Mais concernant une barrette ram 8GO de 1600 MHz, est-ce encore bon ?2) Ma Ram actuelle étant composée de 2 x 4 Go et ayant encore deux slots disponibles, dois-je rester sur la même taille (4Go) ? Ou puis-je taper dans les tailles au-dessus comme 8 ou 16 Go ?3) En lien direct avec la question précédente, est-ce qu'une Ram trop élevée ne ferait pas " ralentir " mon ordi dû peut-être avec un processeur pas adpaté par exemple ? (je dis ça mais j'y connais rien ^^)Je vous remercie pour vos futurs réponses !! ^^