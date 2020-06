Hello à tous, pour les 500 abonné(e)s de ma chaîne YouTube, j'organise un petit concours ou je fais gagner des cartes Amiibos de la série 2 et une console rétro avec 500 jeux inclus (oui, celle là mêmeJe remet les règles ici : Pour participer, c'est sur Twitter ou Instagram que ça se passe !!Twitter : https://twitter.com/ArunotakuTV/status/1277906907391541248 Instagram : https://www.instagram.com/p/CCDipUPIrDN Je serais en live ACNH ici : https://www.twitch.tv/arunotaku Autour de 17h15 si vous avez des questionsDes poutoux !!

posted the 06/30/2020 at 11:04 AM by arunotaku