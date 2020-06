bon les gars vu que j'ai plus de xbox et plus de partage ,je partage avec vous le moyen de "rentabiliser" votre abo gamepass ultimate , vous pouvez partagez votre abo avec spliiit et vous faire 6€50 par mois (moins 1€ le premiers mois) ,donc avant de faire ca verifier bien que vous avez enlever les moyens de payement de votre compte et que le mec pourra pas changer de mot d epasse (techniquement si il essaye un changement de mot de passe il pourra pas etant donné que ca lui demandera un code de sécurité qui lui est envoyé sur une adresse mail de secours ou votre tel)vous pouvez faire ca soit avec des inconnu issu de la communauté spliit (comme moi) en partageant de facon public (ils ne voient vos identifiant qu'apres avoir payer le premier mois et avoir été accepter par vous)ou en privé avec quelqu'un vous auriez contacter irl/sur gamekyo par exemple.petit retour d'experience hier 23 heure j'ai chopé un compte netflix premium 4k pour 4€40 ,j'ai trouvé ca tellement simple ,que je me suis mis moi meme a partager mon abo gamepass ultimate qui me rapportera désormais 6€50/mois ^^ et le site m'a proposé quelqu’un d’intéressé (puis je l'ai accepter) en moins de 12hune petite captureps:le prix est fixe (et fixé par le site a savoir le prix que coute l'abo/le nombre de place) donc pas moyen qu'il y ai des abuvous etes rétribué sur un "portefeuille" virtuel sur le site puis vous pouvez par la suite virer cet argent sur votre compte paypal/bancaire)