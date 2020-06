Nouveau trailer sorti aujourd'hui pour la suite de Bloodstained Curse of the Moon. Il sort le 10 juillet ! - 82MB d'espace total, 15€. Ps4/X1/Switch/Steam - PAS de traduction FR. donc anglais (mais vu le genre, on s'y attendait) - Jouable à 100% à deux joueurs en local ! - 7 personnages disponibles. Hey oui ! Miriam, Alfred, Gebel seront jouables aussi. - Actions uniques faisable à deux (voir à 1min35 de la vidéo) Site officiel : http://www.curseofthemoon.com/en/2/

posted the 06/27/2020 at 09:31 AM by depipe