d’après une interview accordé a gamespot par les dev:



"C’est un grand défi. Nous y travaillons depuis un certain temps. Ce n’est pas sans difficulté, mais je dirais que le jeu est vraiment beau et tourne très bien. De toute évidence, il s’agit d’une plateforme différente, et nous devons apporter certains changements au jeu pour le faire fonctionner. Nous exploitons le motion control et les fonctions gyroscopiques, donc ça prend du temps. C’est beaucoup de travail, mais ça avance bien. Nous sommes en train de mettre le jeu à l’essai pour l’instant, pour nous assurer que tout va bien. Cela en vaut la peine"



on parle quand meme d'un BR open world a 60 fps ,avec des graphismes non cartoon

imaginez warzone sur switch ,oh bordel ^^



miskin ceux qui auront pas le pad pro ,force a vous