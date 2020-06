Spoiler :



Ah, les Batman Arkham, je me souviens avoir matté des dizaines de fois le premier trailer de Batman Arkham Asylum tellement ce jeu me faisait envie, et que dire de celui de Arkham City. Depuis, j'ai fait tout les jeux de la série et faut avouer que les jeux comporte leur lot de moment assez marquant quand même, que je vais vous énumérés dans ce nouveau top bien entendu subjectif ! Et puisque le prochain jeu estampillé Batman va enfin montrer le bout de son nez le 22 août prochain, ya pas meilleur momentAlerte Spoiler massif par contre !!!vous voilà prévenu10)Batman Arkham Origins- Si la série des Arkham a pas vraiment marqué les esprits dans ses combats de boss, force est de constater que certains sortent malgré tout du lot avec notamment l'affrontement contre Deathstroke dans Origins. J'ai bien aimé l'affrontement qui est plutôt bien foutu mais un peu simple.9)Batman Arkham Asylum- Un moment assez stressant pour la neuvième place, avec la recherche de spore dans l'antre de Killer Croc, qui nous traquera sans relâche jusqu'à ce qu'on quitte son repère. J'ai bien aimé ce moment car il apporte de la tension au joueur, et l'ambiance est palpable.8 )Batman Arkham Knight- J'ai beaucoup aimé cette quête annexe de Arkham Knight. En plus on s'y attends pas du tout, on se fait surprendre par une vraie chauve souris qu'on va devoir traquer pour trouver son repaire et apprendre son histoire. C'était assez glauque mais franchement réussi !7)Batman Arkham Origins- Super bien réussi cette quête annexe également ! C'est sur la piste du Chapelier Fou que vous finirez par être drogué et prisonnier de son monde. J'ai adoré les décors et l'ambiance à la fois glauque et mystérieuse.6)Batman Arkham City- C'est clairement mon niveau préféré du jeu, aussi bien en terme d'ambiance que de level design. Et puis, je trouve ça assez original comme décor un musée, ou dès l'entrée on peut voir un T-Rex en animatronique, etc ect... Le bassin avec le requin également, où faut faire gaffe de pas tomber dans l'eau pour finir en apothéose avec le boss Solomon Grundy !5)Arkham Knight- Un moment assez violent du jeu quand même, dans lequel une cinématique nous montre ce que le Joker a fait subir à l'ancien Robin. Pas grand chose d'autre à dire, je vous laisse avec la vidéo !4)Batman Arkham Asylum- C'est alors que Batman recherche le commissaire Gordon qu'il subit le gaz de l'épouvantail qui le bascule dans la folie de son monde... Il y voit les corps de ses parents dans la morgue, avant de se retrouver coincé par l'épouvantail lui même. J'ai adoré ce moment, ça fait limite film d'horreur le truc, clairement un moment très marquant.3)Batman Arkham Knight- C'est à la fin de Arkham Knight que Batman se livre à l'épouvantail pour que lui même enlève son masque en direct et révèle au monde la véritable identité de Batman. Ce n'est que plus tard que Batman, triste que sa véritable identité soit révélé, fait exploser son manoir se faisant passer pour mort.2)Batman Arkham Knight- Dans tout le jeu, on se demande pourquoi Arkham Knight en veut autant à Batman, et qu'il le connait autant, souhaitant qu'il meurt par dessus tout. On apprend en fait plus tard que le chevalier D'Arkham était en fait Jason Todd, l'ancien Robin que Batman croyait mort. Il l'a en fait laisser pour mort et la laisser se faire torturé malgré lui par le Joker. Ce qui explique donc pourquoi celui ci en veut autant à Batman. Un moment extrêmement poignants.Avant de dévoiler le premier, voici quelques mentions honorable !- L'arrivée à Arkham Asylum- L'entrée en scène de Coperhead- Batman découvre Bane- Joker rencontre Harley- La mort de Poison Ivy- Le Joker sous Titan- Batman proche de la mort à cause du poison- la séquestration de Catwoman- Le combat contre Mister FreezeEtc etc...1)Batman Arkham City- C'est pour moi le moment le plus marquant de toute la série, celle de la mort du plus grand ennemis de Batman dans Arkham City. Celui ci succombe des effets du Titan alors que Batman l'aurait sauvé malgré "tout ce qu'il a fait". Une fois la mort du Joker confirmer, Batman prend dans ses bras son ennemi juré avant de le déposer sur une voiture de police et de s'en aller, Batman a presque l'air triste... d'ailleurs petite anecdote, le film Joker de 2019 a un gros clin d'œil à cette scèneVoilà pour ce topet vous, quel sont les moments qui vous ont marqué dans les jeux ?