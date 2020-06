GTA 5 sur PlayStation 5 mettra en avant toute une gamme d’améliorations techniques et visuelles, ainsi que des performances renforcées qui sauront pleinement profiter de la puissance matérielle de la nouvelle console, rendant le jeu encore plus magnifique et plus fluide que jamais. De plus, une nouvelle version indépendante de GTA5 Online sera également disponible gratuitement pendant trois mois en exclusivité sur PlayStation 5.

Take-Two Interactive ne veut clairement pas lâcher son jouet qui lui rapporte des milliards et milliards de dollars.