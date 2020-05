Sur le bureau on peut trouver un exemplaire du livre Harry Potter : The Character Vault, une encyclopédie des différents personnages du monde de Harry Potter qui sont apparus dans les 8 films. Mais ce n'est pas tout ! Sur l'écran de gauche on peut apercevoir de nombreux éléments et personnages de l'univers magique de J.K Rowling.

Souvenez vous en octobre 2018, on a eu le droit à un gros leak d'une vidéo montrant le RPG Harry Potter, cette dernière avait généré un énorme buzz positif, et l’excitation fut énorme pour beaucoup.Recemment de nouveaux indices plutôt très convaincant viennent d'apparaître sur les internet. En Effet c est directement sur le site d'Avalanche Software qu'on voit un développeur bosser sur un jeu ayant pour univers celui du célèbre jeune sorcier.De plus récemment, le 6 mars 2020 exactement, un développeur d'Avalanche avait déjà teasé l'annonce d'un futur AAA en développement. Coïncidence ?