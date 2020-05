News Livre

Pour accompagner l'annonce de l'anime et différents jeux annoncés aujourd'hui, une Perfect Edition du manga "Dragon Quest: La Quête de Dai" va sortir au Japon. Les pages couleurs seront au rendez-vous, et le rythme de parution sera étalé sur 10 mois.Autre information, un spin-off est également prévu. Il sera dessiné par Yusaku Shibata (ZIPMAN!) et scénarisé par Riku Sanjo.Il y a plus qu'à croiser les doigts pour que Delcourt/Tonkam suit le pas (compte tenu que la rareté de l'édition tankoban en France, ca serait pas deluxe)