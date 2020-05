Lors du Summer Game Fest 2020, le co-créateur de mortal kombat ,Ed Boon , est revenu sur le gap que la puissance des next gen offrira:Il revient sur la démo de l'UE 5 et affirme avoir été bluffé tout en déclarant:

Who likes this ?

posted the 05/26/2020 at 10:03 AM by kratoszeus