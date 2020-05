Trailer Steam D.E.E.P.: Battle Of Jove

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La page Steam de, ledu studio chinois, vient tout juste de faire son apparition.Puisant son inspiration dans la série desou encorea pour ambition de remettre le genre au goût du jour. Leur recette ? Des graphismes qui se veulent plus actuels, un gameplay vif et arcade, mais qui doit être facile à prendre en main.Comme pour ses modèles précédemment cités, le jeu se veut être avant tout une expérience solo. La campagne d'environ 8h selon les développeurs, nous mettra dans la peau d'un rebelle. Celui-ci combattra au sein d'une résistance, face à unenommée, et contrôlant à peu près tout.Les différentes missions qui se tiendront dans l'espace ou à la surface de planètes, nous permettront de débloquer de l'équipement pour notre vaisseau. A nous de leà volonté.Pour l'heure, pas de date de sortie d'annoncée, mais si on en croit le comptedu jeu, une démo pourrait être très vite disponible.Retrouvez ci-dessous la courte vidéo de gameplay présente sur la pagede