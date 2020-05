Thème du jour :



Les jeux Pac-Man



« Rond comme un ballon, jaune comme un citron, c’est lui Mac-maaan... »

C’est le 22 mai 1980 qu’apparaissent au Japon les premières bornes d’arcade de Pac-man, le jeu d’arcade culte de Namco qui deviendra un succès retentissant dans le monde entier ! Le pépère a donc 40 ans mine de rien, joyeux anniversaire à lui ! (oui, je suis en retard de deux jours, mais tant pis)



En réalité j’avais prévu autre chose pour aujourd’hui, mais je suis tombé sur cet article rétrospective du journal Le Monde qui m’a appris la nouvelle, et je me suis dit que c’était la bonne occasion pour accorder une place d’honneur à notre cher glouton jaune dans cette rubrique, lui qui a su révolutionner le monde du jeu vidéo et est pourtant un peu oublié aujourd’hui comparé à un Mario ou même un Sonic.



Je le confesse, je suis trop jeune pour l’avoir connu, et à mon époque la Pac-man Fever avait déjà commencé à céder sa place à bien d’autres phénomènes (Mario, Sonic, Pokémon...), je n’ai donc jamais véritablement touché aux jeux de la série... Je compte sur vous pour rattraper mon manque de culture

Voici mes propositions !Je commence par l’évidence même, un medley des musiques du jeu original ! Enfin, « musiques », à la base ce ne sont que des jingles de quelques secondes, donc il est un peu difficile de les proposer en piste complète. C’est pourquoi je propose ici l’arrangement très approprié fait pour SSBU/3DS, qui a le mérite de respecter la sonorité du jeu d’origine, en plus d’en faire une piste diablement entraînante inspirée du vieux jazz façon ragtime/dixieland !Comme Mario et un peu toutes les autres mascottes, Pac-Man s’est vite écarté de son genre de prédilection pour s’essayer à d’autres styles de jeu, dont le classique Mario Kart-like. Je n’ai pas joué au jeu et je découvre cette musique un peu au pif, mais je la trouve vraiment chouette avec cette fois un doux parfum de funky music et un saxo badass qui reprend une fois de plus les fameux jingles du jeu d’origine !Dans un style complètement différent, le dernier jeu Pac-Man en date propose des musiques dans un style electro/trance très prononcé, en adéquation avec son ambiance visuelle. Là encore, je ne connais pas le jeu, mais je voulais voir ce que donnait l’évolution musicale du personnage dans ses dernières itérations, et on peut dire que le changement est flagrant ! Comme quoi Pac-Man est capable de s’adapter à pas mal de styles musicauxAllez, je ne peux pas finir cette sélection sans vous la mettre dans la tête...A votre tour de rendre hommage à notre cher bouffeur de fantômes !S’il y a un thème que vous souhaiteriez avoir une prochaine fois, n’hésitez pas à le faire savoir, je le rajouterais à ma liste.Sur ce, bon jeu à tous et toutes